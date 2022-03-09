Trabzonspor'da Marek Hamsik gibi orta sahanın önemli isimlerinden Dorukhan Toköz'ün de sakatlığı bulunuyordu. Kalça bölgesinde kanama olan Milli oyuncunun tedavisi normalde 2-3 hafta sürüyor.



Bu nedenle Göztepe mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor. Ancak Dorukhan'ın iyileşme periyodunun hızlı ilerlediği ve son kontrollere göre hafif tempolu idmanlara başlayabileceği öğrenildi.













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