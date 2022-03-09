Trabzonspor'da Marek Hamsik gibi orta sahanın önemli isimlerinden Dorukhan Toköz'ün de sakatlığı bulunuyordu. Kalça bölgesinde kanama olan Milli oyuncunun tedavisi normalde 2-3 hafta sürüyor.
Bu nedenle Göztepe mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor. Ancak Dorukhan'ın iyileşme periyodunun hızlı ilerlediği ve son kontrollere göre hafif tempolu idmanlara başlayabileceği öğrenildi.
Bu nedenle Göztepe mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor. Ancak Dorukhan'ın iyileşme periyodunun hızlı ilerlediği ve son kontrollere göre hafif tempolu idmanlara başlayabileceği öğrenildi.