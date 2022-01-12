Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı!

Trabzonspor'da Djaniny'nin sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Djaniny sakatlandı!
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12 Ocak 2022 16:43
Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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