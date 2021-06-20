Trabzonspor'da Djaniny planı

Trabzonspor 'da transfer teklifi beklenen oyunculardan Djaniny Semedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim gelecek teklifleri beklemeye başladı.



Menajerlerin Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor kulübüne bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı'ya da danışılarak nihai karar verilecek.



DJANİNY GEÇEN SEZON NE YAPTI?



Trabzonspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Djaniny, geçen sezonu 31 maçta 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.







