Trabzonspor'da Djaniny krizi büyüyor

Transfer izni verilen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürmesi istenen Djaniny, bu çalışmalara da katılmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Djaniny krizi büyüyor
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27 Temmuz 2023 09:38
Trabzonspor'da transfer görüşmesi yapması için izin verilen ancak daha sonra izinsiz bir şekilde kampa katılmayan Djaniny kadro dışı bırakılmıştı.

Bjelica'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroda düşünmediği Djaniny yine sorun çıkardı. Gelen bilgilere göre Djaniny 3-4 gündür Trabzon'daki bireysel çalışmalara katılmıyor.

Trabzonspor Djaniny için noter tepsiti tutarken oyuncunun bir an önce Trabzon'a gelmesi talep edildi.

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