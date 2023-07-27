Trabzonspor'da Djaniny krizi büyüyor

Trabzonspor'da transfer görüşmesi yapması için izin verilen ancak daha sonra izinsiz bir şekilde kampa katılmayan Djaniny kadro dışı bırakılmıştı.
Bjelica'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroda düşünmediği Djaniny yine sorun çıkardı. Gelen bilgilere göre Djaniny 3-4 gündür Trabzon'daki bireysel çalışmalara katılmıyor.
Trabzonspor Djaniny için noter tepsiti tutarken oyuncunun bir an önce Trabzon'a gelmesi talep edildi.
Bjelica'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroda düşünmediği Djaniny yine sorun çıkardı. Gelen bilgilere göre Djaniny 3-4 gündür Trabzon'daki bireysel çalışmalara katılmıyor.
Trabzonspor Djaniny için noter tepsiti tutarken oyuncunun bir an önce Trabzon'a gelmesi talep edildi.