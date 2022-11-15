Trabzonspor'da Djaniny kayıp!

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın olumlu raporuyla yönetimin sözleşmesi sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığı Jorge Djaniny bu sezon adeta kayıplara karıştı. Bordo-mavililerin geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta ve başarılarda attığı 10 gol ve yaptığı 3 asistle büyük katkıda bulunan, kariyerinin de en etkili olduğu dönemlerden birini yaşayan tecrübeli futbolcu, yeni dönemdeki performansıyla en başta Avcı olmak üzere herkesi şaşırttı.



HERKESİ ŞAŞIRTAN KAYBOLUŞ



Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın olumlu raporuyla yönetimin sözleşmesi sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığı Jorge Djaniny bu sezon adeta kayıplara karıştı. Bordo-mavililerin geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta ve başarılarda attığı 10 gol ve yaptığı 3 asistle büyük katkıda bulunan, kariyerinin de en etkili olduğu dönemlerden birini yaşayan tecrübeli futbolcu, yeni dönemdeki performansıyla en başta Avcı olmak üzere herkesi şaşırttı.



NE 1 GOL, NE 1 ASİST



Spor Toto Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta şans bulan ve bordo-mavili formayı 706 dakika terleten Djaniny ne gol ne de asist hanesine bir istatistik yazdırabildi. Yeşil Burun Adalı futbolcu ayrıca Demir Grup Sivasspor ile oynanan Türkiye Süper Kupası mücadelesinde de 33 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi.



ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR



Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencisiyle özel bir toplantı yapacağı ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmesini isteyeceği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun da 45 günlük arada iyi çalışarak eski günlerine geri dönmek istediği öğrenildi.









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