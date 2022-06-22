Trabzonspor'da Djaniny ile imza zamanı

Trabzonspor, Djaniny Semedo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın tüm detaylarını konuşmak üzere bir kez de yüz yüze görüşme yapılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Djaniny ile imza zamanı
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22 Haziran 2022 10:48
Trabzonspor iç transferde sözleşme uzatmak istediği Djaniny Semedo ile prensipte anlaşmaya varmıştı.

Ancak 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın tüm detaylarını konuşmak üzere bir kez de yüz yüze görüşme yapılacak.

Kamp için Trabzon'a gelecek olan Cape Verdeli oyuncu ile hemen görüşecek olan yönetim, 1 yıl kalan kontratını iki yıla uzatarak oyuncunun kamp dönemini daha verimli geçirmesini istiyor. 

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