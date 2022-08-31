Trabzonspor'da Djaniny de yolcu

Trabzonspor'dan Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transferinin ardından Djaniny'nin de ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Djaniny de yolcu
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31 Ağustos 2022 10:46
Trabzonspor'da, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olmasının ardından hücum hattında bir ayrılık daha yaşanabilir.

Karadeniz temsilcisinde Djaniny'nin de ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. 4 milyon euro'luk teklif gelen Djaniny'nin sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.

31 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor'un alternatif arayışında olduğu ve görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

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