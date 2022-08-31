Trabzonspor'da Djaniny de yolcu

Trabzonspor'da, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transfer olmasının ardından hücum hattında bir ayrılık daha yaşanabilir.
Karadeniz temsilcisinde Djaniny'nin de ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. 4 milyon euro'luk teklif gelen Djaniny'nin sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.
31 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor'un alternatif arayışında olduğu ve görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
Karadeniz temsilcisinde Djaniny'nin de ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. 4 milyon euro'luk teklif gelen Djaniny'nin sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.
31 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor'un alternatif arayışında olduğu ve görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
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