Trabzonspor'da Djaniny belirsizliği devam ediyor

Gelecek sezon için kadrosunda değişiklikler yapmayı düşünen Trabzonspor'da Jorge Djaniny'nin geleceği hakkında karar verilmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Djaniny belirsizliği devam ediyor
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14 Haziran 2023 12:24
Devre arasında Sharjah'a kiralanan Jorge Djaniny, kiralık kontratının sona ermesinin ardından kulübe geri döndü.

Ancak 32 yaşındaki hücum oyuncusunun Karadeniz ekibindeki geleceği ise belirsiz. BAE ekibinde sezonu 13 maçta 5 gol ile tamamlayan Djaniny, durumuyla ilgili olarak, "Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum. Şu anda Trabzonspor ile iki yıllık bir sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DA TOPLAMDA 94 MAÇ

Jorge Djaniny 3 sene önce katıldığı Trabzonspor'da toplamda 94 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 20 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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