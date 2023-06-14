Trabzonspor'da Djaniny belirsizliği devam ediyor

Devre arasında Sharjah'a kiralanan Jorge Djaniny, kiralık kontratının sona ermesinin ardından kulübe geri döndü.
Ancak 32 yaşındaki hücum oyuncusunun Karadeniz ekibindeki geleceği ise belirsiz. BAE ekibinde sezonu 13 maçta 5 gol ile tamamlayan Djaniny, durumuyla ilgili olarak, "Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum. Şu anda Trabzonspor ile iki yıllık bir sözleşmem var" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'DA TOPLAMDA 94 MAÇ
Jorge Djaniny 3 sene önce katıldığı Trabzonspor'da toplamda 94 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 20 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
Ancak 32 yaşındaki hücum oyuncusunun Karadeniz ekibindeki geleceği ise belirsiz. BAE ekibinde sezonu 13 maçta 5 gol ile tamamlayan Djaniny, durumuyla ilgili olarak, "Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum. Şu anda Trabzonspor ile iki yıllık bir sözleşmem var" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'DA TOPLAMDA 94 MAÇ
Jorge Djaniny 3 sene önce katıldığı Trabzonspor'da toplamda 94 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 20 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
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