Trabzonspor'da Djaniny 11'e dönüyor

Sakatlığını tamamen atlatan Djaniny Semedo, Antalyaspor maçında 11'deki yerine dönecek.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bandajla çalışmalara katılan Cornelius'un yerine Djaniny ile cumartesi günü başlaması bekleniyor.



Orta sahada ise müthiş rekabet yaşanıyor. Sol bekte de Dorukhan'ın durumuna göre Trondsen ile Peres'ten biri tercih edilecek.





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