Trabzonspor'da Djaniny 11'e dönüyor

Trabzonspor'da sakatlığını tamamen atlatan Djaniny Semedo, Antalyaspor maçında 11'deki yerini alacak.

Abone Ol
Trabzonspor'da Djaniny 11'e dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2021 13:37
Sakatlığını tamamen atlatan Djaniny Semedo, Antalyaspor maçında 11'deki yerine dönecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bandajla çalışmalara katılan Cornelius'un yerine Djaniny ile cumartesi günü başlaması bekleniyor.

Orta sahada ise müthiş rekabet yaşanıyor. Sol bekte de Dorukhan'ın durumuna göre Trondsen ile Peres'ten biri tercih edilecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.