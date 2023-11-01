Trabzonspor'da dikkat çeken Fenerbahçe istatistiği!

Trabzonspor, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile oynadığı son 15 maçın sadece 3'ünü kaybetti.
Diğer 12 karşılaşmanın 6'sını kazanan Trabzonspor, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Papara Park'taki mücadeleyi 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise ezeli rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Abdullah Avcı ve öğrencileri, son yıllardaki üstünlüğü cumartesi akşamı da devam ettirmek istiyor.
Diğer 12 karşılaşmanın 6'sını kazanan Trabzonspor, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Papara Park'taki mücadeleyi 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise ezeli rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Abdullah Avcı ve öğrencileri, son yıllardaki üstünlüğü cumartesi akşamı da devam ettirmek istiyor.