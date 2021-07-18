Trabzonspor'da Diabate yine yolcu

Trabzonspor'un 25 yaşındaki hücumcusu Diabate yine takımdan gönderilecek.

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Trabzonspor'da Diabate yine yolcu
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18 Temmuz 2021 15:18
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor, geçen sezon Göztepe'ye kiraladığı Fousseini Diabate'yi bu yıl da göndermek istiyor.

Hücum oyuncusuna ligin yeni ekiplerinden Giresunspor talip oldu.

Ancak Çotanaklar henüz oyuncuyla rakamsal konuda anlaşamadı. Trabzonspor'un maaşının bir bölümünü ödemeye hazır olduğu belirtildi.


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