Trabzonspor'da Diabate için gözler Göztepe'de

Sezonun devre arasında Fousseni Diabate'yi Göztepe'ye kiralık gönderen Trabzonspor, İzmir ekibinden haber bekliyor.



Göztepe'nin teknik direktör Ünal Karaman, Malili yıldızdan memnun ve takımda kalmasını istiyor. Ancak Göztepe'de başkan belirsizliği var.



Mehmet Sepil görevi bırakacağını açıklasa da, henüz bu konu net değil. Bordo-Mavili yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.



