Trabzonspor'da Diabate, Giresunspor yolunda

Abdullah Avcı'nın yeni sezonda da takımda düşünmediği Diabate, takım arayışlarında son aşamaya geldi. Malili kanat oyuncusunun en ciddi talibi Giresunspor.



Süper Lig 'e yeni yükselen Karadeniz ekibi, Diabate'yi 1 sezonluğuna kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor. 1 milyon Euro'luk yıllık maaşı bulunan Diabate'nin ücretinin büyük bölümünü Çotanaklar ödeyecek.



Başarılı futbolcuya, teknik heyet tarafından 10 Temmuz'a kadar izin verilmişti.







