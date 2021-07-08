Trabzonspor'da Diabate, Giresunspor yolunda

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni sezonda da takımda düşünmediği Diabate, takım arayışlarında son aşamaya geldi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Diabate, Giresunspor yolunda
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08 Temmuz 2021 12:45
Fousseni Diabaté
Fousseni Diabaté
Trabzonspor
Abdullah Avcı'nın yeni sezonda da takımda düşünmediği Diabate, takım arayışlarında son aşamaya geldi. Malili kanat oyuncusunun en ciddi talibi Giresunspor.

Süper Lig 'e yeni yükselen Karadeniz ekibi, Diabate'yi 1 sezonluğuna kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor. 1 milyon Euro'luk yıllık maaşı bulunan Diabate'nin ücretinin büyük bölümünü Çotanaklar ödeyecek.

Başarılı futbolcuya, teknik heyet tarafından 10 Temmuz'a kadar izin verilmişti.

 


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