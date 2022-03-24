Trabzonspor'da dev zirvede neler oldu?

Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı gerçekleşirken zirveden taşanları Sabah Gazetesi'nden Ulaş Özdemir aktardı. İşte o haber..Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte 'futbol aklı'nı doğru şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Gerek geçen sezonun devre arasında gerekse bu sezonun ilk kampına yetiştirilen transferler ve yine bu sezonun devre arasında takıma katılan oyuncular, Trabzonspor'un bir 'futbol aklı'yla yönetildiğinin en önemli göstergesidir. Trabzonspor 'transfer mühendissizliğinden' 'transfer mühendisliğine' evrildi ki bu durum takımı bugün şampiyonluğa götürüyor. Takımda olan, ekibe yeni katılan hiç fark etmiyor. Hepsi bir sistemin çarkının içerisinde ve düzgün şekilde çalışıyor.Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı toplantı, bu doğruların devam edeceğinin gerçeğiydi sadece. O fotoğrafı görenler bir dejavu yaşadı. Çünkü geçen yıl da aynı fotoğraf verilmişti.Trabzonspor geçen yıl ki o fotoğraftan sonra bu sezon şampiyonluğa oynuyor. Bu fotoğraf da şunu diyor özetle: "Bu ligi domine etmeyi sürdüreceğim, hatta Avrupa'da da başarılı olacak planlama yapacağım." Peki o zirvede neler oldu?Trabzonspor altyapısı son yıllarda üretemiyor. Bunun elbette çok çeşitli sebepleri var. Ama nedenler sadece Trabzonspor için geçerli değil. Türkiye'deki birçok kulübün sorunu altyapılarının üretememesi. En temel eksiklik de hem antrenör hem tesisleşme hem de oyuncuya yönelik yatırım yapılmaması. Trabzonspor altyapı tesisleşmesine çok ciddi yatırım yaptı ve adını da 'altyapı filozofu' Özkan Sümer Futbol Akademisi koydu! O zaman onun adına yakışır bir üretim akademisine geçme vaktiydi ve Abdullah Avcı tüm sistemin değiştirilmesini istedi. Bununla ilgili raporunu sundu. Muhtemelen Avrupa ve Türkiye'den altyapı konusunda uzman ve tecrübeli isimler göreve başlayacak.Trabzonspor, pilot takım kurulması fikrini kabul etti. Ya Türkiye'de ya da Almanya'da. Geçmişte de pilot takımı vardı bordo-mavililerin. Fakat orada da bilindik sorunlar yumağı sonunu getirdi. Nihayetinde pilot takım -doğru kurgulanırsa- genç oyuncuların fiziksel, oyun ve pozisyon bilgisinin yanında tecrübe kazanmasını da sağlayacak. Trabzonspor'a altyapıdan gelen bazı oyuncular sahada nerede duracağını dahi bilmiyor. Nereye koşacağından bihaber! Bu onların suçu değil aslında. Geldikleri yerde ya yeterince öğretilememiş ya da oyuncu öğrenememiş. Ama A Takım'a "hazır" diye gönderilmiş! Ne kadar acı değil mi? Trabzonspor altyapı modelini 'modern futbolun gereklerine uygun hale getirdiğinde' oyuncular A Takım'da olmasa dahi pilot takımda oynayarak kendini geliştirebilecek.Trabzonspor'da en kritik nokta Uğurcan Çakır! Gidecek mi kalacak mı? Giderse yerine gelecek isim yerli mi olacak yabancı mı? Gitmez ise ücretinde iyileştirme yapılacak mı? Karar tamamen Uğurcan'ın aslında! Bu mesajı da verdi birkaç maç önce. Uğurcan gitmek ile kalmak arasındaki ince noktada. Eğer 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifi gelir ise Uğurcan'ı tutmak ekonomik anlamda da yanlış olur. Gelmez ise Uğurcan'ın ücretinde iyileştirme yapılacaktır. Trabzonspor'u hemen her maç oyunda tutan, bu sene özelinde kendini inanılmaz şekilde geliştiren ve artık pas oyununun içerisinde de olan kalecini yıllık 9 milyon TL'ye oynatmak doğru değil! Peki ya gittiğinde! İşte en kritik dönemeç burası! Kaleci yabancı mı olacak yerli mi? Seneye 4 yerli kuralı geleceğine göre kale için yerli şartları zorlanacaktır. Olmaz ise mecburen yabancı!Denswil oynadığı maçlarda takıma çok büyük katkılar sağladı. Sol stoper olmasına rağmen, kendi mevkisinde oynadığı maç sayısı 3'ü geçmez. Ama sol bekte de sağ stoperde de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Trabzonspor yönetimi, Denswil ile sözleşme imzalanmasından yana. Sezon sonu masaya oturabilirler. Trabzonspor'un 'Beyin' lakaplı oyuncusu Nwakaeme! Haliyle onu anlatacak kelimeler kifayetsiz kalıyor. Oyun zekası, yaratıcılığı, pasları ve golleriyle Trabzonspor'un dinamosu. Masada büyük ihtimalle Nwakaeme de vardı.Beşiktaş maçı öncesinde imzalar atılabilir mi? Bekleyip göreceğiz! Sezon başında yaşanan sakatlıklara rağmen oyunda kalan ve Trabzonspor'un kritik maçlarını çözen Bakasetas gitmek istediğini iletti keza Abdülkadir Ömür de Avrupa'da oynama hayali kuruyor. İki oyuncu için gelecek tekliflere bakılacak. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği oyuncularla ilgili görüşünü de aldı. Avcı gelecek yılın planlamasında, Djaniny, Cornelius ve Dorukhan'ın kalmasını isteyerek aslında 'Takımın omurgasını' korumayı amaçlıyor. Sonuç olarak Başkan Ağaoğlu, Asbaşkan Doğan ve Abdullah Avcı'nın oturduğu o masa bizlere, "Erken kalkan yol alır" atasözünü bir kez daha hatırlattı.