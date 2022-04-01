Trabzonspor'da dersin konusu: Valerien Ismael!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 Nisan Pazar günü karşılaşacağı Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in oyun tarzını detaylı analizlerle inceliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da dersin konusu: Valerien Ismael!
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01 Nisan 2022 11:05
Şampiyonluk için gün sayan lider Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı için ekran karşısında. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibi, siyah-beyazlıların çiçeği burnunda hocası Valerien Ismael'in bugüne kadar çalıştırdığı takımlardaki oyun sistemi üzerine detaylı bir çalışma yaptı.

Fransız teknik adamın oyun kurgusu ve saha dizilimlerini inceleyen Avcı, rakibe göre yaptığı oyun planını bu kez Beşiktaş'a uygulayacak. Kritik karşılaşma öncesinde Abdullah Avcı'nın gözü Marek Hamsik ve savunma hattında olacak.

Slovak yıldız Hamsik'in Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın sakatlıkları, Bruno Peres'in ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek oluşu da Avcı'yı savunma kurgusunda oldukça zorlayacak.

Dorukhan'ın sağ bekte, Denswil-Hüseyin Türkmen ikilisinin de stoperde görev alması bekleniyor.

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