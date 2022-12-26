Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışında 'Ben de varım' dedi. Bordo-Mavililer'in zorlu rakibi karşısında elde ettiği zaferin arkasında detaylı bir plan yatıyor. Belirlenen bu plan Dünya Kupası nedeniyle verilen arada yapılan kamp döneminde eksiksiz bir şekilde uygulandı. İşte aşama aşama hayata geçirilen strateji:



1- KAFALARDAN SİLDİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kamp döneminde oyuncularla toplantılar yaparak takım üzerindeki derbi stresini aldı. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularının kafalarındaki "Fenerbahçe'ye kaybedersek lig biter" düşüncesini ortadan tamemen kaldırdı.



2- DETAYLI ANALİZ YAPILDI



Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşma detaylı olarak analiz edildi. Yapılan bu analiz sonrası derbinin taktiği belirlendi. Belirlenen bu taktik kamp boyunca tüm takıma ezberletildi. Hazırlık maçlarında bu sistem uygulandı.



3- SİOPİS VE VİSCA PLANI



Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğun kilit isimlerinden Siopis ve Visca'nın sakatlıkları tamamen geçti. Hazırlık maçlarında bu oyunculara görev verilerek maç eksikleri giderildi. Bu isimler derbi maçında ilk 11'e monte edildi. İki isim de görevlerini yaptı.



4- TARAFTAR DEVREDE



Bordo-Mavili Yönetim de derbi öncesi gerekeni yaptı. Zorlu karşılaşma arifesinde oyuncuların hesaplarına tüm alacakları yatırıldı. Yönetim, karşılaşmadan günler önce taraftarı da devre soktu. Kapalı gişe oynanan maçta tribünler takıma büyük destek verdi.



