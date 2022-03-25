Trabzonspor'da derbi öncesi çifte imza!

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün gerçekleştirdiği zirvede önemli kararlar alındı. İstanbul'daki buluşmada futbol takımının gelecek planlaması masaya yatırıldı.



Zirvede kalıcı olmayı hedefleyen bordomavililer, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için '5 nokta atışı' takviye yapmayı kararlaştırdı...



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; İç transferde ise öncelikle Anthony Nwakaeme ve Stefano Denswil'in sözleşmeleri uzatılacak.



Nwakaeme ile görüşmeler son aşamaya geldi. Nijeryalı yıldız ile Beşiktaş derbisinden önce imzaların atılması hedefleniyor.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda, Stefano Denswil ile de yola devam etmek için görüşmelere başlado.



Sezon başında Bologna'dan kiralanan 28 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibiyle kontratı 30 Haziran'da sona eriyor.



Bu fırsatı kaçırmak istemeyen bordo-mavililer, takıma hemen uyum sağlayan ve performansıyla tam not alan Hollandalı stopere de Nwakaeme ile birlikte imza attırmayı planlıyor...



Öte yandan dış transferde takviye yapılacak mevkilerin ise stoper, forvet, 10 numara, sol bek ve 6 numara olması bekleniyor.





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