Trabzonspor'da derbi öncesi çifte imza!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Stefano Denswil'in imzalarının kısa süre içinde atılacağı ifade edildi. Hedef derbi öncesine yetiştirerek, şov yapmak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da derbi öncesi çifte imza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 13:18
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün gerçekleştirdiği zirvede önemli kararlar alındı. İstanbul'daki buluşmada futbol takımının gelecek planlaması masaya yatırıldı.

Zirvede kalıcı olmayı hedefleyen bordomavililer, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için '5 nokta atışı' takviye yapmayı kararlaştırdı...

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; İç transferde ise öncelikle Anthony Nwakaeme ve Stefano Denswil'in sözleşmeleri uzatılacak.

Nwakaeme ile görüşmeler son aşamaya geldi. Nijeryalı yıldız ile Beşiktaş derbisinden önce imzaların atılması hedefleniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda, Stefano Denswil ile de yola devam etmek için görüşmelere başlado.

Sezon başında Bologna'dan kiralanan 28 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibiyle kontratı 30 Haziran'da sona eriyor.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen bordo-mavililer, takıma hemen uyum sağlayan ve performansıyla tam not alan Hollandalı stopere de Nwakaeme ile birlikte imza attırmayı planlıyor...

Öte yandan dış transferde takviye yapılacak mevkilerin ise stoper, forvet, 10 numara, sol bek ve 6 numara olması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.