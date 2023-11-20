Trabzonspor'da deplasmana özel çalışma!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın dış sahada aldığı kötü sonuçlara çözüm bulmak için yoğun mesai harcıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da deplasmana özel çalışma!
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20 Kasım 2023 11:43
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının bitimine kadar oynayacağı 7 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı ise takımın bu sezon dış saha karnesindeki kötü gidişata 'Dur' demek istiyor. Deneyimli hoca, bu soruna çözüm bulabilmek için özel çalışma yapıyor.

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi.

Trabzonspor iç sahada oynadığı 6 mücadelede ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan elde ederek dış sahadaki puan tablosunu ikiye katladı.

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