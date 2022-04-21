Trabzonspor'da Denswil için operasyon

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yarı finalde mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.



Fırtına'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Gündemdeki konulardan biri de Stefano Denswil'in durumu...



Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan, Bologna'daki kontratı da biteceği için serbest statüye düşecek Stefano Denswil için yönetim harekete geçiyor.



Bordo-mavili yönetimin, 28 yaşındaki stoperle Adana Demirspor maçının ardından masaya oturacağı ifade edildi. Savunmanın jokeri hakkında teknik ekipten de "kalsın" raporu gelmişti.



28 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı.





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