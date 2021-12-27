Trabzonspor'da Denswil güven verdi!

Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da 2. kez sahaya stoper çıkan Denswil başarılı performansıyla teknik heyete nefes aldırdı, transfer yapılsa da iyi bir alternatif olacağını herkese gösterdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Denswil güven verdi!
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27 Aralık 2021 10:15
Trabzonspor, ligin ilk yarısını 46 puanla zirvede tamamlarken gözler hem ara transfer dönemine hem de ikinci devreye çevrildi. Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla büyük bir şok yaşayan teknik heyet ise solbeke alınan Denswil'in stoperdeki performansıyla az da olsa nefes aldı.

Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de Teknik Direktör Abdullah Avcı devre arasında defansa takviye yapacaklarını açıklasalar da bordo- mavili futbolcu stopere iyi bir alternatif olacağını kanıtladı.

Başakşehir karşısında olumlu hamleler yapan Denswil'in performansı rakamlara da yansıdı. Önceki günkü mücadelede 99 kez topla buluşan ve bu alanda Hamsik'ten sonra (121) ikinci sırada yer alan oyuncu, 88 kez denediği pasta ise %99,7 isabet sağladı. Ayrıca 4 kez top kapma hamlesi yapan tecrübeli futbolcu bunların ikisinde başarılıydı. Bordo-mavili oyuncu 10 kez girdiği ikili mücadelenin de 7'sini kazandı, 1 top uzaklaştırdı 5 de pas arası yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Altay maçında da stoperde görev verdiği Denswil için, "Denswil'i biz solbek için aldık. Fakat kendisi stoper orijinli bir futbolcu. Eksiklerimiz nedeniyle ona stoper bölgesinde görev verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor kupaya döndü

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki Bolu maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular, dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. Bordo-mavililer, bugün yapacağı son antrenmanla yarınki Bolu maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


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