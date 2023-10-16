Trabzonspor'da Denswil geri dönüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, stoperde yeniden Stefano Denswil'e forma vermeyi düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Denswil geri dönüyor
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16 Ekim 2023 11:33
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte takım içerisinde birçok mevkide değişim yaşanması bekleniyor.

Bunlardan birinin de stoper bölgesinde olacağı öğrenildi.

Nenad Bjelica, ağırlıklı olarak Rayyan Baniya - Filip Benkovic ikilisine görev verirken Abdullah Avcı'nın ise Baniya'nın yanında Stefano Denswil'i oynatma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

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