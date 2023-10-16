Trabzonspor'da Denswil geri dönüyor

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte takım içerisinde birçok mevkide değişim yaşanması bekleniyor.
Bunlardan birinin de stoper bölgesinde olacağı öğrenildi.
Nenad Bjelica, ağırlıklı olarak Rayyan Baniya - Filip Benkovic ikilisine görev verirken Abdullah Avcı'nın ise Baniya'nın yanında Stefano Denswil'i oynatma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Bunlardan birinin de stoper bölgesinde olacağı öğrenildi.
Nenad Bjelica, ağırlıklı olarak Rayyan Baniya - Filip Benkovic ikilisine görev verirken Abdullah Avcı'nın ise Baniya'nın yanında Stefano Denswil'i oynatma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.