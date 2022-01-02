Trabzonspor'da Denayer sesleri

rabzonspor'da stoper bölgesi için de ciddi hareketlilik var. Tigres'te oynayan Salcedo ve Porto'dan Mbemba radarda. Aynı zamanda Fransa'da Lyon forması giyen Jason Denayer'in şartları araştırılıyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Denayer sesleri
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02 Ocak 2022 12:34
Kanat transferi kadar stopere yapılacak takviye de şampiyonluk yolunda Trabzonspor için çok önemli. Edgar'ın çapraz bağlarının kopmasının ardından hemen arayışlara geçen Bordo- Mavililer, önce Kaan Ayhan için Sassuolo'nun kapısını çaldı. Fakat İtalyan ekibi, kesinlikle Milli stoperi kiralamayacaklarını bonservis olarak da 8 milyon Euro istediklerini söyledi. Yabancı olarak Tigres'ten Salcedo ve Porto ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Mbemba radarda. Bu iki oyuncu için kulüpleriyle iletişime geçildi.

Aynı zamanda Fransa'da Lyon forması giyen Jason Denayer de gündemde. 6 ay kontratı var İlk etapta menajer önerisi olarak gündeme gelen Denayer'in Lyon'la sezon sonunda kontratı bitiyor. Daha önce Galatasaray forması giyen Belçikalı milli oyuncunun şartları araştırılıyor.

İngiltere'den talipleri olan Denayer konusunda Trabzonspor hızlı davranıp, bu işi fırsat transferine çevirebilir. 

 

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