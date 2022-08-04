Trabzonspor'da transferin ana gündem maddesi uzun süredir sağ stoperdi... Ortaya bir çok isim atılırken son olarak Dejan Lovren radara girdi. Zenit'le yollarını ayıracak olan 33 yaşındaki Hırvat stoper, Trabzonspor'a önerilmişti. Bu konu hakkında yönetim, Teknik Direktör Avcı ile bir görüşme yaptı.Bordo-mavili takımda Abdullah Avcı, oyuncunun transferine onay verince girişimler hız kazandı. En geç 1 hafta içinde transferin olumlu veya olumsuz şekilde netleşmesi bekleniyor.Avcı, kariyeri ve tecrübesi sebebiyle Lovren'e sıcak baktı. 2020'de Liverpool'dan 12 milyon euro karşılığında Zenit'e geçen futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanıyordu. Ancak Lovren, yönetimle görüştü ve ayrılık isteğini iletti.Bonservisini alacak futbolcuya imza parasıyla yıllık ücret verilecek.Yönetim, oyuncuya 1.5 milyon euro garanti maaş, 1.5 milyon euro imza parası ve bonus teklifinde bulundu. Pazarlıklar olumlu şekilde ilerliyor.