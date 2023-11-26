Trabzonspor'da değişiklik zamanı!

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kafasındaki ilk 11'in netleştiği öğrenildi.
Göreve geldiği günden itibaren ileri bölgede sağ kanatta Edin Visca, göbekte Abdülkadir Ömür tercihinden vazgeçmeyen tecrübeli çalıştırıcının bu kez değişiklik yapabileceği bildirildi.
Şampiyonluk döneminde en güvendiği isimlerden biri olan Anastasios Bakasetas'ın milli takımdan formda dönmesiyle kararının değiştiği ortaya çıkan Abdullah Avcı'nın, Abdülkadir yerine ona şans vereceği öğrenildi. Ayrıca Trezeguet de arada başarılı bir performans gösteren diğer isim. Sol kanatta birçok alternatifi deneyen bordo-mavili takımın teknik patronunun, tecrübeli öğrencisine şans vereceği ve böylece eski dönemdeki kanat ile 10 numara kadrosuna kavuşacağı vurgulandı.
SİVASSPOR İÇİN UYARI
Öte yandan Trabzonspor'a en ters gelen takımlardan biri olan Sivasspor için Avcı öğrencilerini uyardı ve en son 26 Kasım 2017'de üç puanla ayrıldıkları deplasmanda bu kez galip gelerek seriyi sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi.
Göreve geldiği günden itibaren ileri bölgede sağ kanatta Edin Visca, göbekte Abdülkadir Ömür tercihinden vazgeçmeyen tecrübeli çalıştırıcının bu kez değişiklik yapabileceği bildirildi.
Şampiyonluk döneminde en güvendiği isimlerden biri olan Anastasios Bakasetas'ın milli takımdan formda dönmesiyle kararının değiştiği ortaya çıkan Abdullah Avcı'nın, Abdülkadir yerine ona şans vereceği öğrenildi. Ayrıca Trezeguet de arada başarılı bir performans gösteren diğer isim. Sol kanatta birçok alternatifi deneyen bordo-mavili takımın teknik patronunun, tecrübeli öğrencisine şans vereceği ve böylece eski dönemdeki kanat ile 10 numara kadrosuna kavuşacağı vurgulandı.
SİVASSPOR İÇİN UYARI
Öte yandan Trabzonspor'a en ters gelen takımlardan biri olan Sivasspor için Avcı öğrencilerini uyardı ve en son 26 Kasım 2017'de üç puanla ayrıldıkları deplasmanda bu kez galip gelerek seriyi sürdürmeleri gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU