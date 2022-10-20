CORNELIUS KOPENHAG'DA DÜŞÜŞTE

NWAKAEME DE ELEŞTİRİLİYOR

TRABZONSPOR SONRASI DÜŞÜŞE GEÇENLER

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde oldukça iyi performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Anthony Nwakaeme ile Andreas Cornelius bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra umduklarını bulamadılar. Ayrıca, Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban da yeni takımlarında başarıdan uzak kaldı.Geçtiğimiz sezon İtalya'da küme düşen Parma'dan transfer edilen Cornelius, bordo-mavili takımda yeniden yükselişe geçti. Forma giydiği 49 maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Danimarkalı oyuncu, sezon devam ederken eski takımı Kopenhag'a transfer oldu. Bu sezon bordo-mavili takım ile Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa olmak üzere çıktığı 7 maçta 3 gole imza atan Cornelius, yeni takımı ile 3 karşılaşmasında ise henüz golle tanışamadı ve sakatlıklar yüzünden forma şansı bulmakta zorlandı.Trabzonspor'da 4 sezonda 145 maça çıkan ve 47 gol atıp, 40 da asist yapan Nwakaeme tarihi şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu. Ancak sezon sonunda bordo-mavili takımla anlaşamayıp, Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan oyuncu da burada aradığını bulamadı.Trabzonspor ile zirveye alışık olan Nijeryalı sol kanat alt sıralara demir atan Al-Fayha FC ile çıktığı 7 maçta 3 gol atsa da bu performansı takımını üst sıralara çıkarmaya yetmedi. Eleştirilerin odağında olan 33 yaşındaki futbolcu, yeni takımında eski günlerini arıyor.Trabzonspor'daki performansını ayrılınca gösteremeyen başka isimler de var. Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban da yeni takımlarında, bordo- mavi günlerini arattılar.