Trabzonspor'da Cornelius kendini aştı

Bu sezon Beşiktaş 'a karşı çıktığı 2 maçta da ağları sarsan Cornelius, ligdeki gol sayısını 13 yaptı.



Trabzonspor'un yıldız forveti, 2019-2020'de İtalya'da Parma formasıyla ligde 12 kez ağları havalandırırken, 2016-2017'de ise Kopenhag döneminde normal sezon ve şampiyonluk turunda toplam 12 gol kaydetmişti.



Bordo - Mavili takımda, kariyerinin en formda zamanlarından birini yaşayan Cornelius, gözünü rekora dikti.



En fazla 18 attı



28 yaşındaki Danimarkalı yıldız, 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Kopenhag'da 32 lig maçına çıkmış ve 18 gol kaydetmişti. Cornelius, kalan 7 haftalık periyotta 6 kez ağları bulursa, lig maçları baz alındığında kariyer rekoru kıracak.



28 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 6 büyük maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.





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