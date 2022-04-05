Trabzonspor'da Cornelius kendini aştı

Beşiktaş maçında ligdeki 13. golünü atan Cornelius, 2019-2020 Parma ve 2016- 2017'deki Kopenhag dönemini geride bıraktı. Danimarkalı forvet, kalan 7 haftada 6 kez fileleri havalandırırsa kariyer rekoru kıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Cornelius kendini aştı
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05 Nisan 2022 12:48
Bu sezon Beşiktaş 'a karşı çıktığı 2 maçta da ağları sarsan Cornelius, ligdeki gol sayısını 13 yaptı.

Trabzonspor'un yıldız forveti, 2019-2020'de İtalya'da Parma formasıyla ligde 12 kez ağları havalandırırken, 2016-2017'de ise Kopenhag döneminde normal sezon ve şampiyonluk turunda toplam 12 gol kaydetmişti.

Bordo - Mavili takımda, kariyerinin en formda zamanlarından birini yaşayan Cornelius, gözünü rekora dikti.

En fazla 18 attı

28 yaşındaki Danimarkalı yıldız, 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Kopenhag'da 32 lig maçına çıkmış ve 18 gol kaydetmişti. Cornelius, kalan 7 haftalık periyotta 6 kez ağları bulursa, lig maçları baz alındığında kariyer rekoru kıracak.

28 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 6 büyük maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

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