Trabzonspor'da Cornelius göz kamaştırıyor

Yeni Malatayspor maçında Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek golü atan Andreas Cornelius, bu sezon Bordo-Mavili forma altında 21. maçında 11. golüne imza attı. Danimarkalı yıldız golcü, Trabzonspor'daki skorer performansıyla kariyerinin zirvesine çıktı.



ORTALAMASI 0,52



Trabzonspor'da 21 karşılaşmaya çıkan Cornelius, maç başına 0,52 gol ortalamasıyla oynayarak şu ana kadar bu alandaki en yüksek gol istatistiğine imza attı. Trabzonspor'a gelmeden önce en skorer performanslarına Kopenhag forması ile Danimarka'da imza atan Cornelius, 2012-2013'te 44 maçta attığı 20 golle maç başına 0,45 gol ortalaması ile 2016- 2017'de ise 48 maçta 21 gole maç başına 0,43 gol ortalaması ile oynamıştı.



17 ŞUTTA 10 GOL



Cornelius, takımının ligin zirvesinde yer almasında da önemli bir pay sahibi oldu. Yıldız golcü, ligde çektiği 17 isabetli şutta 10 kez ağları sarsarak da çok önemli bir istatistiğe daha imza attı. Cornelius, sezon başında Parma'dan 4.87 milyon Euro'ya transfer edilmişti.



Cornelius son 7 isabetli şutunda 7 gol buldu. Danimarkalı, Abdullah Avcı ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.









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