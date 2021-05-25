Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün transfer gündeminde yer alan Cornelius ile ilgili açıklamalarda bulundu.



CORNELIUS DEFTERİ KAPANDI



"Cornelius defteri Trabzonspor için kapandı" diyen Ahmet Ağaoğlu, "Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor'un karşılayabileceği bir ücret değil. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Kimse bizim adımıza hesap yapmasın. Biz geldiğimizde galibiyet için ödenen para 3.5 Milyon TL'ydi. Euro 4.20'ydi. Yani galibiyet için aldığımız para 820 bn Euro'ydu şimdi o para 4'te 1 azaldı. Bugün 195 Bin Euro alıyoruz. Trabzonspor sabit gelirleri az olan bir kulüp. İstanbul kulüplerine oranla 5'te 1 gelirimiz" dedi.



UÇUK KAÇIK TRANSFER YAPAMAYIZ



Trabzonspor'un "uçuk" transfer yapabilecek mali gücünün olmadığını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Transfer haberleri, yakıştırmalar falan yaparken ona göre yapmak lazım. Hesap yapmazsak 3 yıl önceki gibi olur. Trabzonspor'u bu konuma düşürmeye kimsenin hakkı da haddi yok. Uçuk kaçık transfer haberleri toplumu heyecanlandırıyor ama realite var. Cornelius dosyası kapanmıştır o maliyeti Trabzonspor karşılayamaz" şeklinde konuştu.







