Trabzonspor'da çılgın forma rekabeti

Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başlayan ve şampiyonluk yolunda bir adım daha atan Trabzonspor'da yönetim ara transfer döneminde de hız kesmedi. Özellikle Edin Visca'nın gelişinin yanında Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün formuyla üç bölgede Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın seçim yapması zorlaştı. Bu yerlerin başında öncelikle orta alan geliyor. Hamsik'in 11'deki yerine garanti gözüyle bakılırken tecrübeli oyuncunun partneri olmak için üç aday var. Bunlar Berat, Dorukhan ve Siopis... Avcı, Yeni Malatya maçında Berat'ı kulübeye çekerek orta alandaki ilk tercihinin Dorukhan olacağını gösterdi.



İkinci bölge ise sol kanat Nwakaeme'nin yokluğunda Djaniny burada çok iyi işler yaptı. Fakat Malatya maçında müthiş bir geri dönüşe imza atan Nwakaeme tek golün asistini yaptı ve tecrübeli teknik adama adeta mesaj gönderdi. Djaniny şu anda sakat olduğu için belki de Avcı'nın işi burada kolaylaştı. Ancak o da dönünce sol kanatta büyük bir rekabet yaşanacak.



Son bölge ise sağ kanat. Galatasaray maçında gördüğü tepkinin ardından toparlanan ve 11'in değişilmez isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'e sıkı bir rakip geldi. O da Edin Visca... Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi olan tecrübeli futbolcunun 11'de başlaması Ömür'ün kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. Bordo-mavili takımın teknik patronunun en önemli kararı bu alanda olacak.









İLGİLİ VİDEO