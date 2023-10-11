Trabzonspor'da çıkış rotası çizildi!

Bugün şehre gelip perşembe günü idmana çıkacak olan Abdullah Avcı, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede takımı ayağa kaldıracak projeyi anlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da çıkış rotası çizildi!
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11 Ekim 2023 12:07
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılması sonrası ikinci kez takımın başına getirilecek olan Abdullah Avcı, dün Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

Zirvede anlaşma şartlarının son detaylarının yanı sıra bundan sonraki süreç masaya yatırıldı. Deneyimli teknik adamın dışarıdan izlenimlerini Başkan'a sunduğu ve takımın yeniden toparlanması için izlenecek yol hakkında konuştukları belirtildi.

TÜM YETKİ AVCI'YA BIRAKILACAK

Ayrıca devre arası transferi için de görüşlerini bildiren 60 yaşındaki çalıştırıcının, yapacağı hamlelerle takımın oyununu geliştirmeyi düşündüğü ifade edildi. Doğan'ın ilk dönemindeki gibi tüm yetkiyi Abdullah Avcı'ya vermesi bekleniyor.

IKI YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Abdullah Avcı'nın bu akşam şehre gelerek yarın yapılacak olan antrenmanda takımın başında olması bekleniyor. Taraftar gruplarının, birlikte şampiyonluk yaşadıkları hoca için coşkulu bir karşılama programı hazırladıkları öğrenildi. 

 
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