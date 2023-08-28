Trabzonspor'da çare Anthony Nwakaeme

Çok değil daha bir yıl önce şampiyonluk yaşayanbüyük düşüş, camiayı endişeye sevk etti. Geçen sezon ligi altıncı sırada bitirip Avrupa kupaları vizesi alamayan bordo mavililer, bu sezona da kâbus gibi bir başlangıç yaptı.Oynadığı üç maçın birini kazanıp (Antalya), ikisini kaybeden (Galatasaray ve Rizespor) Trabzonspor'da tribünler "sesleriyle çalkalandı. Takımın başına Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getiren ve onun isteği doğrultusunda transferde Hırvat pazarına yoğunlaşan başkan Ertuğrul Doğan, takımı ateşleyecek, tribünleri mutlu edecek bir ismin peşine düştü:Bu isim ise bordo mavililerin yakından tanıdığı birisi; Anthony Nwakaeme. Trabzonspor'da şampiyonluğun baş mimarlarından olan ve taraftarın gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız için girişimler başlayacak. Başkan Doğan, Arabistan takımlarından Al-Fayha'da forma giyen ancak orada mutlu olmayan Nwakaeme'yi, sezon sonuna kadar kiralamak için teklifte bulunacak. Sakatlığı sebebiyle kadroya giremeyen Nwakaeme'nin 10-15 gün sonra sahalara dönebileceği öğrenildi. Hoca değişikliği sonrası mutsuz olan Nwakaeme'nin de Trabzonspor'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.