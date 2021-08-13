Trabzonspor'da yeni sezonun başlamasıyla beraber merak edilen 9 soruyu sizlere soruyoruz.
Trabzonspor'da bu sezon merak edilen 9 şey
Trabzonspor'da yeni sezonla birlikte merak edilen 9 şeyi soruyoruz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2021 00:49
Trabzonspor
Sonuçlanan Transferler
- 01:17 Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına mesaj
- 00:52 Michy Batshuayi, Beşiktaş'a doğru
- 00:49 Trabzonspor'da bu sezon merak edilen 9 şey
- 00:26 Fenerbahçe'de bu sezon merak edilen 10 şey
- 00:08 Mecnun Otyakmaz: "Ülke puanı için harika oldu"
- 00:01 Rıza Çalımbay: "İspanyol'un yaptığını Türkler yapsa, olay çıkar"
- 23:51 Fatih Terim: "Gelenler, gidenler olacak"
- 23:48 Galatasaray'da bu sezon merak edilen 10 şey
- 23:45 Fatih Terim: "Feghouli'yi kazanmaya çalışacağız"
- 23:32 Yiğido uzatmada uyandı, artık gözler Kopenhag'da
- 23:21 Fatih Terim: "Zorlukların üstesinden geleceğiz"
- 23:10 Kerem Aktürkoğlu: "Galatasaray hep galibiyet ister"
- 22:52 Galatasaray, St. Johnstone'ı eledi! Yeni rakip Randers
- 22:39 Altay, İran'dan transfer yaptı
- 22:24 Abdullah Avcı: "Bunu yapmayalım"
- 22:16 Ahmet Ağaoğlu: "Darısı Roma'nın başına"
- 22:14 Beşiktaş'ta bu sezon merak edilen 10 şey
- 22:11 Büyük Britanyalı sprinterin testi pozitif çıktı
- 21:10 Beşiktaş açılış maçına hazır
- 21:07 Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi geldi
- 21:06 Adana Demirspor buzu kırdı: İzlandalı geldi!
- 20:51 İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi
- 20:43 Trabzonspor, Molde'yi eledi! Yeni rakip Roma
- 20:38 Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kadroda
- 20:08 Lukaku, Chelsea'ye döndü: 115 milyon euro
- 19:43 Marcelo Bielsa sonunda 1 yıllık imzaladı
- 19:07 Beşiktaş Ghezzal'ı resmen açıkladı
- 18:59 Trabzonspor, Molde'yi penaltılarla devirdi
- 18:08 Galatasaray'a Almanya'dan pivot
- 18:04 'Altın kız' Busenaz'a coşkulu karşılama
- 17:59 Fenerbahçe'ye kriptodan dev gelir
- 17:03 Galatasaray'a Türk oyun kurucu geldi
- 16:56 Messi'ye yeni nesil ödeme: "Fan token"
- 16:53 Fenerbahçe'de Enner Valencia idmana çıkmadı
- 16:51 Adem Büyük: "Trabzonspor maçında iyi sonuç istiyoruz"
- 16:50 Beşiktaş'ta Tyler Boyd sakatlandı
- 16:47 Hatayspor yeni stadında taraftarlarla buluşuyor
- 16:43 Boluspor iç saha fobisini yenmek istiyor
- 16:40 Steph, 2024 Paris Olimpiyatları için açık kapı bıraktı
- 16:37 Billups: "Ben öyle 50 üçlük attıran koçlardan değilim"
- 16:33 Gaziantep Basketbol, ABD'li Milton Doyle'yi kadrosuna kattı
- 16:32 Isaiah Thomas, 81 sayılık performansı sonrası neden ağladı?
- 16:31 Samet Aybaba: "Balotelli'nin Adana Demirspor'a ihtiyacı var"
- 16:31 Akıllı Transfer Kutusu: Takımını seç, transferi gör
- 16:30 A Milli Futbol Takımı 10 basamak geriledi
- 16:29 Kerr: "Iguodala'yı kaybettiğimizde, ruhumuzdan bir parçayı kaybetmiştik"
- 16:29 Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni sezon başlıyor
- 16:25 Monta Ellis, NBA'e geri dönmek istiyor!
- 16:22 Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Kendimize güveniyoruz"
- 16:20 NBA'de beş takımın üçer max. kontratlı oyuncusu var!
- 16:20 Gençlerbirliği'nin ilk maçta rakibi Eyüpspor!
- 16:18 Adanaspor'dan 3 farklı oyun planı
- 16:11 Beşiktaş, ilk haftada aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor
- 16:10 Ahmed Musa kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor
- 16:09 Gaziantep'ten transfer: Stelios Kitsiou
- 16:05 TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra yarın
- 16:03 Süper Lig'i son şampiyon Beşiktaş açıyor!
- 15:59 Artur Naifonov, Beslan Katliamı'nın yaralarını olimpiyat madalyasıyla sarmaya çalışıyor
- 15:53 Takımların Süper Lig kariyerleri
- 15:43 Süper Lig tarihine geçen ilginç notlar! Neler olmuştu neler...
AVRUPA'DAN FUTBOL
Marcelo Bielsa sonunda 1 yıllık imzaladı
Messi'ye yeni nesil ödeme: "Fan token"
Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni sezon başlıyor
Messi'nin PSG forması 7 dakikada 150 bin sattı
Süper Kupa Chelsea'nin oldu
Sergio Ramos'tan Lionel Messi paylaşımı
Milan Kulübü hicri yeni yılı kutladı
Manchester City'den Stones'a yeni sözleşme
Diego Costa Brezilya'dan ev bakıyor
Barcelona'da Agüero 10 hafta yok
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Aşı randevusu nasıl alınır? E-DEVLET, E-NABIZ, MHRS) (13 Ağustos Cuma)
- E-Devlet aşı randevusu alma, aşı randevusu nasıl alınır? (13 Ağustos Cuma)
- E-NABIZ) koronavirüs aşı randevusu (13 Ağustos Cuma)
- Aşı randevusu almak istiyorum, aşı randevusu nasıl alabilirim? (13 Ağustos Cuma)
- Aşı randevusu nasıl alınır? Enabız aşı randevusu alma (13 Ağustos Cuma)
- 2021 Sigara fiyatları, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar) (13 Ağustos Cuma)
- Sigara fiyatları CANLI), 2021 tüm sigara fiyatları listesi (13 Ağustos Cuma)
- SON DAKİKA) Sigara ne kadar oldu? En ucuz sigaranın fiyatı nedir? (13 Ağustos Cuma)
- Sigara kaç para? Sigara fiyatları 2021 düzenlemesi ne kadar oldu? (13 Ağustos Cuma)
- (13 Ağustos Cuma)
- 2021 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (13 Ağustos Cuma)
- Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü marketler, bakkallar (13 Ağustos Cuma)
- Pazar nereler açık, pazar günü bakkalar açık mı? (13 Ağustos Cuma)
- Pazar gunleri nereler acik Market, fırın, kargo, eczane) (13 Ağustos Cuma)
- İzin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası izin belgesini alabilir miyim? (13 Ağustos Cuma)
- Seyahat izin belgesi (13 Ağustos Cuma)
- Seyahat izin belgesi çıkar, Seyahat izin belgesini nasıl alabilirim? (13 Ağustos Cuma)
- İzin belgesi çıkarma nasıl? İzin belgesi nasıl çıkarılır? (13 Ağustos Cuma)
- Aras Kargo bugün açık mı? Aras kargo kapanma günlerinde açık mı, çalışma saatleri (13 Ağustos Cuma)
- Aras Kargo açık mı? Bugün Aras Kargo bırakıyor mu? Kargo dağıtım saatleri (13 Ağustos Cuma)
- Sürat Kargo ne zaman açılıyor, Sürat Kargo ne zaman kapanıyor? Bugün Sürat Kargo açık mı? (13 Ağustos Cuma)
- Sürat Kargo açık mı? Sürat Kargo çalışma saatleri, ne zamana kadar açık? (13 Ağustos Cuma)
- Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, UPS Kargo kapanmada açık mı? (13 Ağustos Cuma)
- PTT Kargo kapanmada açık mı? PTT Kargo alıyor mu? PTT Kargo çalışma saatleri (13 Ağustos Cuma)
- PTT Kargo bugün açık mı? PTT Kargo kapanma günlerinde açık mı? (13 Ağustos Cuma)
- Kapanmada kargo verilir mi? Kargolar bugün dağıtım yapıyor mu? (13 Ağustos Cuma)
- Kargo bugün çalışıyor mu? Kargo haftasonu çalışma saatleri açık mı? (13 Ağustos Cuma)
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (13 Ağustos Cuma)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (13 Ağustos Cuma)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (13 Ağustos Cuma)