Trabzonspor'da Bruno Peres sevinci

Trabzonspor'da Bruno Peres'in son durumu, tekik neheyti fazlasıyla sevindirdi.



Eşi doğum yapan ve özel izinli olan Bruno Peres, önceki gün takıma katılmıştı. Brezilyalı sağ bek oldukça moralli şekilde idmanlara başladı.



Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle de teknik heyeti ayrıca memnun eden tecrübeli oyuncunun, cumartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde yine 11'de başlaması bekleniyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı; solda Puchacz sağda Peres'in sık sık hücum organizasyonlarına katılmasını istiyor.









İLGİLİ VİDEO