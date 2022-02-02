Trabzonspor'da Bruno Peres sevinci

Eşi doğum yapan ve özel izinli olan Bruno Peres, önceki gün takıma katılmıştı. Brezilyalı sağ bek oldukça moralli şekilde idmanlara başladı.

Abone Ol
Trabzonspor'da Bruno Peres sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2022 11:44
Trabzonspor'da Bruno Peres'in son durumu, tekik neheyti fazlasıyla sevindirdi.

Eşi doğum yapan ve özel izinli olan Bruno Peres, önceki gün takıma katılmıştı. Brezilyalı sağ bek oldukça moralli şekilde idmanlara başladı.

Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle de teknik heyeti ayrıca memnun eden tecrübeli oyuncunun, cumartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde yine 11'de başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı; solda Puchacz sağda Peres'in sık sık hücum organizasyonlarına katılmasını istiyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.