Trabzonspor'da Bruno Peres'in işi zor

Trabzonspor'da sakatlığının ardından sahalara geri dönen Bruno Peres'in forma için büyük efor sarfetmesi gerekiyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Bruno Peres'in işi zor
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01 Aralık 2021 13:25
Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından Gaziantep maçıyla kadroya dönen Bruno Peres, son 9 dakikada oyuna girmişti.

Brezilyalı sağ bek, Karagümrük deplasmanında da kulübede olurken, bu kez süre bulamadı.

Dorukhan, Peres'in yokluğunda savunmanın sağında gösterdiği performansla alkış alırken, Peres'in formayı kapması için büyük çaba göstermesi gerekiyor.

Abdullah Avcı, Adana Demir mücadelesinde kimi oynatacağına antrenman performansına göre karar verecek.


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