Trabzonspor'da Bruno Peres dönüyor

Trabzonspor ara transfer döneminin başlamasıyla Bruno Peres için hamlesini yaptı.
Lisansı askıda olan sağ bekin ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezon başı antrenmanlarını kaçırmış, tedavisi uzayınca lisansı aktif edilmemişti.
Tamamen iyileşen ve hazır duruma gelen başarılı oyuncunun, cumartesi günkü Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Lisansı askıda olan sağ bekin ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Brezilyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle sezon başı antrenmanlarını kaçırmış, tedavisi uzayınca lisansı aktif edilmemişti.
Tamamen iyileşen ve hazır duruma gelen başarılı oyuncunun, cumartesi günkü Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
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