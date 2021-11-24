Trabzonspor'da Bruno Peres 11'e dönüyor!

Trabzon'da Abdullah Avcı'nın iyileşen oyuncusuna Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı bildirildi.
Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres, Gaziantep FK maçında 81'de Berat'ın yerine oyuna girmişti.
31 yaşındaki Brezilyalı formasını Dorukhan'dan bu haftadan itibaren geri almaya hazırlanıyor.
Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres, Gaziantep FK maçında 81'de Berat'ın yerine oyuna girmişti.
31 yaşındaki Brezilyalı formasını Dorukhan'dan bu haftadan itibaren geri almaya hazırlanıyor.