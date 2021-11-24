Trabzonspor'da Bruno Peres 11'e dönüyor!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres, Gaziantep FK maçında 81'de oyuna girmişti. Sakatlığını atlatan oyuncuyu tekrar 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bruno Peres 11'e dönüyor!
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24 Kasım 2021 11:21
Trabzon'da Abdullah Avcı'nın iyileşen oyuncusuna Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev vermeye hazırlandığı bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen sağ bek Bruno Peres, Gaziantep FK maçında 81'de Berat'ın yerine oyuna girmişti.

31 yaşındaki Brezilyalı formasını Dorukhan'dan bu haftadan itibaren geri almaya hazırlanıyor.


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