Trabzonspor'da Bruma sesleri!

Trabzonspor'un Bruma için PSV ile temas kurduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bruma sesleri!
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18 Haziran 2021 14:32
Trabzonspor'un daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için PSV ile temas kurduğu iddia edildi.

Olympiakos'un kadrosunda tutmak için henüz PSV'yi ikna edemediği öğrenilirken, Hollanda ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı düşmediği için görüşmelerin sıkıştığı belirtildi.

Yunan Sport 24, Olympiakos'un bu yüzden Karagümrük'ten Ndao için görüşmeler yaptığını yazarken 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Karadeniz Gazetesi'nin derlediği haberde Bruma'dan da kolay kolay vazgeçmeyeceğini iddia etti.

Trabzonspor'un gözünün Bruma olduğu Olympiakos ile PSV arasında devam eden görüşmelerin seyrine göre Portekizli oyuncu için yeni bir görüşme yapılmasının planlandığı belirtildi. [Günebakış]


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