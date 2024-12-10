Trabzonspor'da böyle hasret görülmedi

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, 212 gündür deplasmanda kazanamıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da böyle hasret görülmedi
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10 Aralık 2024 11:07
Süper Lig'de 22 puan gerisinde yer aldığı namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada kazanamıyor. 

DEPLASMANDA EN SON BAŞAKŞEHİR'İ YENDİLER

En son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Fırtına, bu sezon deplasmandaki 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

DERBİ KARŞILAŞMALARINDA DA KAYIP

Alabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken, 0,57 puan ortalamasıyla bu alanda en kötü takımlar arasında yer edindi. Trabzonspor, Galatasaray'a kaybederse çok daha kötü bir döneme girmiş olacak. Bordo-mavililer derbi maçlarda da esemiyor.

EN SON KAZANDIĞI DERBİ FENERBAHÇE

İstanbul'un üç büyük takımı ile yaptığı son 5 maçta 3 puanı hanesine yazdıramadı. En son geçen sezon deplasmanda (4 Kasım 2023) Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. 

 

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