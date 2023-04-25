Trabzonspor'da Borini atağı!

Trabzonspor'da gelecekler konusunda öncelik bonservis maliyeti bulunmayan futbolculara verildi.Bu doğrultuda iç piyasadaki 1 numaralı hedef; Fabio Borini. Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiren 32 yaşındaki hücumcu, çıktığı son Galatasaray maçında attığı 2 golle tekrar kalitesini gösterdi.İtalyan yıldız, Süper Lig'de 27 maçta 19 gol, 9 asistlik muazzam bir istatistik yakalarken, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 1 karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı.Karagümrük'ün Galatasaray'la 3-3 berabere kaldığı maçta 2 golatan Borini, performansıyla maça damga vurmuştu.Fabio Borini, hücum hattında 3 farklı mevkide forma giyiyor. Karagümrük'te ağırlıklı olarak sol kanat gibi konumlanan İtalyan yıldız, ileri uçta ve sağ önde de görev yapıyor. 32 yaşındaki yıldızın çok yönlü performansı, onu isteyen kulüpleri transferde cezbediyor.Chelsea, Roma, Liverpool, Milan gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giyen Borini, 2021'in Ocak ayında Karagümrük'e transfer olmuştu. İstanbul ekibinin bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı İtalyan forvet, çıktığı 72 resmi maçta 35 kez rakip fileleri havalandırdı, 15 de asist yaptı.Karagümrük'le kontratı bitecek olan Borini için devre arasında 4 büyüklerin hepsi devredeydi. Trabzonspor, yaz dönemi için elini çabuk tutup, bu işi erkenden noktalamak amacında. Bordo-Mavililer'in, şimdiden Borini'nin menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Borini'nin yanı sıra Mensah, Zajc, Diagne gibi yıldızların da sezon sonunda kulüpleriyle kontratları bitecek.