Trabzonspor'da bol alternatifli kadro

Ligde bitime 17 hafta kalan ciddi bir zirve avantajı olan bordo-mavililerde geniş kadro kurulması teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendiriyor.



Karadeniz ekibinde her mevkiide en az iki futbolcunun olması gözlerden kaçmıyor. Avrupa'da da yer almayan bordo-mavililerin halen daha 8 Şubat Çarşamba gününe kadar vakti bulunuyor.



Mevkii mevkii isimler



Visca ve Kouassi gibi hücumu kanatların kadroya katılması, sol kanattaki eksikliğe Yusuf Erdoğan ile Polonyalı yıldız Puchacz'ın gelmesi, forvette Enis Destan ve Batuhan Kör gibi gençlerin takviye edilmesi, orta sahada Kerem Şen, stoperde de Taha Altıkardeş gibi potansiyelli iki gencin katılması yüzleri güldürdü.



Hem lig hem de kupada yoluna ilerleyen Trabzonspor en geniş kadroya sahip takım.



