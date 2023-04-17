Trabzonspor'da Bjelica imzayı atıyor

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelecek Hırvat teknik adam, bordo-mavililer ile sözleşme imzalayacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bjelica imzayı atıyor
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17 Nisan 2023 16:12
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcı arayışlarına devam ediyordu. Bordo-mavililer aradığı teknik adamı buldu.

Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo gibi listesine dahil eden Trabzonspor, bu teknik adamlarda sonuç alamayınca rotasını Nenad Bjelica'ya çevirdi.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı ve tecrübeli teknik adamı Türkiye'ye davet etti. Hırvat teknik adam bu akşam 23.40'ta İstanbul'da olacak.

Bjelica, yarın (salı) başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak. Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.

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