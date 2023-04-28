Trabzonspor'un başındaki ilk maçına Sivasspor karşısında çıkan ve 4-1'lik yenilgiyle şok olan Nenad Bjelica, Konyaspor deplasmanında kazanıp, beyaz bir sayfa açmak istiyor.



Taktik provada gol çalışması



Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Bjelica yönetimindeki taktik provada gol çalışması yapıldı. Özellikle kenar ortalar ve duran toplar üzerinde duran Hırvat çalıştırıcı, çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardı. Tecrübeli teknik adam, 90 dakika boyunca mücadeleden kopmayan ve rakibe direnç gösteren bir takım istediğini tekrarladı.



11'i netleştiremedi



Takımla daha fazla çalışma imkanı bulan Hırvat hoca, yarın sahaya süreceği 11'i henüz netleştirmedi. Bunun en büyük sebebi, kilit isimlerin sakatlık yaşaması. Ayak baş parmağında çatlak bulunan Abdülkadir Ömür idmanlara çıkamıyor. Visca'nın adalesinde problem var. Denswil bugünkü çalışmada kendini deneyecek. Peres'in ise adale ağrıları sürüyor ve takımdan ayrılacak. Diğer sağ bek Larsen cezalı. Dolayısıyla savunmanın sağında kimin oynayacağı belirsiz.



Gbamin stopere geçebilir



Burada Hüseyin veya Bartra görev alabilir ancak bu denklemde Denswil'in yetişmesi şart. Diğer bir ihtimal, Gbamin'i stoperde kullanmak. Orta sahada Bakasetas, Siopis ve Bardhi üçlüsünün başlaması bekleniyor. Kanatlarda Trezeguet ile Markovic olacak. İleri uçta Gomez'in forma giyeceği öğrenildi.











