Trabzonspor'da bitmeyen kabus; deplasman!

Trabzonspor'un deplasman fobisi sürüyor. Nenad Bjelica yönetiminde oynanan 4 deplasman maçında 3 yenilgi, bir galibiyet alan bordo- mavililer, Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk deplasmanda da Karagümrük'e 2 puan bıraktı.
Fırtına, son iki sezonda dış sahada oynadığı 23 maçın sadece 6'sını kazandı. 14 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sezon dış sahada sadece Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Trabzon, G.Saray (2-0), Hatay (3-2) ve Adana Demirspor'a (1-0) kaybederken, Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu kötü istatistiğe dur demek için cumartesi günü Kadıköy'de F.Bahçe'nin karşısına çıkacak.
KANADI KIRIK
Trabzon sol kanat sıkıntısını çözemedi. Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat futbolcu Orsic, oynamadan sezonu kapattı. Trezeguet ise sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamadı. Visca, Bardhi, Fountas bu mevkide denenen diğer isimler oldu. Karagümrük maçı öncesi Trezeguet'nin sakatlanmasıyla Abdullah Avcı, tercihini Fountas'tan yana kullandı. Sol kanatta bu sezon en fazla ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu 4 kezle Enis Bardhi oldu.
YETIŞ BAKASETAS
Trabzonspor'da Bakasetas'ın yokluğu derinden hissediliyor. Karagümrük maçında kaleyi bulan şutu olmayan bordo-mavili takımın taraftarları, Yunan futbolcunun Fenerbahçe maçına yetişmesini dört gözle bekliyor. Bu sezon forma giydiği müsabakalarda 2.3 şut ortalaması bulunan Bakasetas'ın tedavi sürecini, Abdullah Avcı da yakından takip ediyor.
Fırtına, son iki sezonda dış sahada oynadığı 23 maçın sadece 6'sını kazandı. 14 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sezon dış sahada sadece Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Trabzon, G.Saray (2-0), Hatay (3-2) ve Adana Demirspor'a (1-0) kaybederken, Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu kötü istatistiğe dur demek için cumartesi günü Kadıköy'de F.Bahçe'nin karşısına çıkacak.
KANADI KIRIK
Trabzon sol kanat sıkıntısını çözemedi. Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat futbolcu Orsic, oynamadan sezonu kapattı. Trezeguet ise sakatlıklar nedeniyle bir türlü form tutamadı. Visca, Bardhi, Fountas bu mevkide denenen diğer isimler oldu. Karagümrük maçı öncesi Trezeguet'nin sakatlanmasıyla Abdullah Avcı, tercihini Fountas'tan yana kullandı. Sol kanatta bu sezon en fazla ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu 4 kezle Enis Bardhi oldu.
YETIŞ BAKASETAS
Trabzonspor'da Bakasetas'ın yokluğu derinden hissediliyor. Karagümrük maçında kaleyi bulan şutu olmayan bordo-mavili takımın taraftarları, Yunan futbolcunun Fenerbahçe maçına yetişmesini dört gözle bekliyor. Bu sezon forma giydiği müsabakalarda 2.3 şut ortalaması bulunan Bakasetas'ın tedavi sürecini, Abdullah Avcı da yakından takip ediyor.