Trabzonspor'da 'bitirim' üçlü işbaşında!

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkat çekiyor.



Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 7 haftalık periyotta 14 gol kaydeden Fırtına'da, atılan gollerin tamamı, yabancılardan geldi. 8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavililerde, Nwakaeme lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, kendisini 3'er golle Cornelius ve Bakasetas takip etti. Djaniny, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er kez sahne aldı.



BİTİRİM ÜÇLÜ İŞBAŞINDA



Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor; Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti. Bordo-mavili takımda Nwakaeme 4, Bakasetas ve Cornelius da 3'er kez fileleri sarstı. Takımda 14 golün 10'unu kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 71.42'sine katkı sağladı.



15 PUANA KATKI



Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Malatya, Sivas, Giresun ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti. Bakasetas ise Malatya, Sivas ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı. Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, Galatasaray, Konya ve son oynanan Alanya maçında 1'er gol attı. Üç futbolcu böylelikle 7 haftada takımının 15 puan elde etmesinde önemli katkı yaptı.



ASİSTLER DE ONLARDAN



Türk oyuncular geride kalan periyotta asist katkısı da sağlayamadı. 10 maçta 6 asist yapan Bakasetas bu alanda takımda zirvede yer aldı. Bakasetas'ı, 2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1 asistle Gervinho takip etti.





İLGİLİ VİDEO