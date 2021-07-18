Trabzonspor'da Birger Meling çıkarması

Trabzonspor, Birger Meling defterini bir kez daha açtı. Oyuncuyla anlaşmaya varmasına rağmen kulübü Nimes'in sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferi iki defa rafa kalktı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarlı talebi sonrası Norveçli sol beki yeniden gündemine aldı.



Fransız ekibine son bir teklife gitme kararı alan yönetim, oyuncudan da Nimes'li yetkililerle görüşmesini istedi. Meling'den gelecek habere göre sol bek transferinde rotasını belirleyecek olan Trabzonspor, Juventus'un göndermeyi planladığı Gianluca Frabotta için de nabız yokladı.



22 yaşındaki futbolcunun Genoa ile pazarlık halinde olması nedeniyle Fırtına'nın girişimlerini menajerler düzeyinde tuttuğu öğrenildi.