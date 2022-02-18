Trabzonspor'da bir yerli kulübeye! Avcı'dan kritik hesap

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ederken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın zorlu mücadelede önemli bir tercih yapması gerekiyor.



Marek Hamsik'in 11'e geri dönmesi ile beraber, tecrübeli çalıştırıcı yerli yıldızlarından birini kulübeye çekmek zorunda kalacak. Peres'in cezası nedeniyle forma giymediği İttifak Holding Konyaspor maçında sağ bekte Dorukhan Toköz'e forma şansı verirken, milli futbolcunun hafta sonunda da görev yapması bekleniyor.



Kalede de Uğurcan Çakır'dan vazgeçmeyen Avcı, ileri uçta ise Visca-Bakasetas-Nwakaeme-Cornelius dörtlüsünü bozmayacak.



Bu nedenle Hamsik'in partneri ya Berat Özdemir ya da Abdülkadir Ömür olacak. Alanyaspor'un zor bir rakip olduğunu düşünen bordo-mavili takımın teknik patronunun bu yüzden Berat'ı 11'de görevlendirerek defansif anlamda daha sağlam bir kadro düşünmesi bekleniyor. Böylece başarılı bir sezon geçiren Abdülkadir Ömür yedek kulübesine geçecek ve maçın gidişatına göre Avcı'nın hamle oyuncularından biri olacak.





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