Trabzonspor'da bir oyuncu pozitif

Trabzonspor'da bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da bir oyuncu pozitif
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27 Şubat 2022 19:07
Trabzonspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadesine yer verildi.

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