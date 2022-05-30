Trabzonspor'da bir devir sona eriyor; Nwakaeme!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme dönemi sona eriyor.



Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında son görüşmede de anlaşma olmayınca iki taraf da masadan kalktı. Trabzonspor, bu gelişme üzerine Nwakaeme'nin yerine yeni oyuncu arayışlarına başladı.



Trabzonspor, Nwakaeme'ye belirlediği maksimum ücret olan 1.5 milyon euro, bonuslar ve imza parasıyla birlikte senelik 2 milyon euro'ya denk gelen bir teklif sundu. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşme süresini de 2 yılla sınırladı.



Anthony Nwakaeme ise 3 yıllık bir kontrat ve sezon başına 3.5 milyon euro'ya denk gelecek şekilde toplam 10.5 milyon euro talep etti.



Son görüşmede Nwakaeme isteklerinden vazgeçmeyip indirime de yanaşmayınca taraflar masadan kalktı.



2018 yazında Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a 1.1 milyon euro bonservisle transfer olan Anthony Nwakaeme, bordo mavi formayla çıktığı 145 maçta 47 gol atıp 40 asist yaptı.





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