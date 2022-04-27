Trabzonspor'da biletler 15 bin TL'ye kadar yükseldi!

Trabzonspor'un yenilmemesi halinde şampiyonluğu ilan edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri çıkar çıkmaz tükendi.



41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ila 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada kapışıldı. Hal böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı.



Normal şartlarda 1.000 lira olan tribün bileti, 5 bin liraya, 5 bin lira olan VIP tribün bileti ise sosyal medyadan 15 bin liraya ilana konuldu.



