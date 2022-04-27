Trabzonspor'da biletler 15 bin TL'ye kadar yükseldi!

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları 15 bin TL'ye kadar yükseldi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da biletler 15 bin TL'ye kadar yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2022 09:51
Trabzonspor'un yenilmemesi halinde şampiyonluğu ilan edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri çıkar çıkmaz tükendi.

41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ila 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada kapışıldı. Hal böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı.

Normal şartlarda 1.000 lira olan tribün bileti, 5 bin liraya, 5 bin lira olan VIP tribün bileti ise sosyal medyadan 15 bin liraya ilana konuldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ