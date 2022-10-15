Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi sakatlık raporu!

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçta 3 puan istiyor. İşte bordo-mavililerde dev maç öncesi sakatlık raporu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi sakatlık raporu!
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15 Ekim 2022 11:42
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 18 puanı bulunan Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon'a dönmeyi hedefliyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz ekibi, ligde en son sahasındaki Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor.

HANGİ FUTBOLCULAR SAKAT?

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Monaco maçında aşil tendonunda ağrı hissederek oyundan çıkan Hüseyin Türkmen'in durumu da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat uçakla İstanbul'a gitmiş olacak.



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